Пропавшая в Мексике Наталья Андрейченко нашлась. Она отдыхала в джунглях

Российская актриса Наталья Андрейченко нашлась. Она опубликовала в соцсетях видеозапись с обращением к поклонникам, где поблагодарила всех за любовь и извинилась за причиненное беспокойство.
По словам артистки, она уезжала в джунгли на встречу с духовными лидерами и отключила телефон. Вернулась вечером 27 января.
Об исчезновении актрисы ранее сообщил ее пиар-директор Ян Трунцев, который не мог выйти на связь с Андрейченко. По словам мужчины, она пропала после визита к живущей в Канкуне подруге 26 января - звонки и сообщения не проходили ни на российский, ни на американский номера. Как в разговоре с прессой заявил Трунцев, обычно Андрейченко не отключает телефон и всегда остается на связи.
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Я даже не могу вам передать в каком объёме мне приходилось работать в последние недели моей жизни.⠀ Мне необходимо было "освободиться" и набраться сил...⠀ Немного помолчать, придти в себя перед новыми задачами...⠀ Сообщу позже.⠀ Когда я приехала от своей подруги Марэт в субботу в середине дня домой - меня уже ждала машина, для того, чтобы увезти за 2,5 часа от моря в глубину джунглей.⠀ Там организовано специальное поселение с интересными духовными лидерами из разных стран мира: итальянцами, аргентинцами и немцами. Они меня очень хорошо знают. Когда меня к ним привезли у меня на груди уже была табличка "silence" / молчание.⠀ ⠀ В этом удивительном месте ты находишься в полном уединении и никто не имеет право тебя побеспокоить. ⠀ До этого 2 недели одновременно с этим я находилась в очистительном ритрите и "очистила своё тело".⠀ ⠀ Меня привезли домой сегодня, в понедельник в районе 5:30 PM когда я и включила свой телефон.⠀ О Боже!!!!!!!!!!