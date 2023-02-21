Прощай, моя дорогая! Лия Ахеджакова прощается с профессией и сценой

Актриса Лия Ахеджакова, которую недавно лишили последней роли в театре "Современник", написала прощальное письмо сцене. Свое послание она направила в редакцию "Новой газеты", где письмо было опубликовано.

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Именно сотрудники издания, узнав, что театр убрал из репертуара постановку с Ахеджаковой, обратились ко всем, кто поддерживает "НГ", чтобы помочь актрисе. На призыв откликнулись тысячи людей. Их пожелания и слова поддержки издание сверстало в книгу и передало ее Ахеджаковой. Она в ответ написала открытое письмо.

Приводим его текст полностью:

На новый 2023 год, вернее на Рождество, у меня было два события: я получила свою любимую бумажную "Новую Газету" и с ней потрясающую "Рассказ-газету" с дивными статьями и журналистскими расследованиями. Я упивалась этим чтением — почему-то это оказалось важнее, чем чтение дорогих моему сердцу книг. Аккомпанементом был "1984" Оруэлла, захотелось перечитать в свете повестки дня.

Я редко последнее время играла в родном театре — мой новый спектакль "Первый хлеб" закрыли с приходом нового руководителя "Современника", а легендарный "Крутой маршрут" — память о Галине Борисовне Волчек, — забросили, не упоминают, забыли, хотя за 30 лет (!) он стал гораздо актуальнее, чем во времена премьеры. Странно? Он опять собирал полные залы зрителей. Смыслы, вложенные Гинзбург, режиссёром Волчек и актёрами вспыхнули с новой силой.

В интернете к тому времени уже появились "требования трудящихся" отменить спектакль с участием Ахеджаковой.

Последнее время "сетевой трибунал", по меткому диагнозу Муратова, был возмущён по поводу моей нелюбви к Родине.

Позвонил мне новый руководитель театра "Современник" Ю. Кравец, совсем недавно сменивший главного режиссёра Виктора Рыжакова, сказал, что театр завален письмами трудящихся с требованием убрать со сцены любимого театра актрису Ахеджакову. Сказал, что департамент культуры поддержал его в решении убрать меня из репертуара, и что мне 13 февраля уже не надо играть "Джин" — замена. Исходя из хорошего ко мне отношения, он посоветуется с председателем худсовета, может тот придумает какую-нибудь пьесу и какого-нибудь режиссёра, чтобы занять меня, пока суть да дело.

А перед этим событием отменили наш спектакль (антреприза) по пьесе Л. Улицкой "Мой внук Вениамин" в Питере, да и все театральные площадки России отказались принимать этот спектакль, который мы играли в Америке, Германии, в Израиле, в Белоруссии, по всей России.

Режиссёр, за роль в фильме которого "Изображая жертву", я получила "Нику", Кирилл Серебренников и "Новая Газета" бросили клич: поддержите артистку Ахеджакову! Такого потока любви, сочувствия, уважения никогда не было в моей жизни! Пишут люди со всего мира, мои зрители, пишут "наши" люди, которые населяют Земной шар. Может дело в Рязанове, в его безусловном авторитете, и он меня защищает своим именем.

Пишет Украина — из Запорожья, из изувеченных Бахмута и Мариуполя, Белоруссия, Прибалтика, Казахстан, из Грузии, Армении, Швейцарии, из Америки, Канады, Германии, Израиля, Сербии, Москвы, Питера, Самары, Якутии, Урала, Сибири…

И такие судьбы! Какое бесстрашное осмысление истории нашей многострадальной Родины, страх за детей, боль за Украину, за Белоруссию: письмо поддержки от человека, прошедшего через известное место на Окрестина — адрес, который мы не забудем никогда, письмо из страны, которую я всю объездила со своими спектаклями, из страны, где есть смертная казнь.

Спасибо, родные мои, спасибо Кирилл, спасибо "Новой Газете"! Как мне дороги — ваша поддержка, ваша любовь, ваша память о фильмах, спектаклях, актёрах, режиссёрах… Иных уж нет, а те — далече…

Я не успела проститься с моей сценой. Моя дорогая, любимая сцена — ты мне давала возможность исповедаться, объясниться в любви людям, которых я люблю, ценю, уважаю, какие драматурги! Какие режиссёры! Какие партнёры! Когда мы с Богданом Ступкой играли в Киеве в театре Франка "Старосветские помещики" Гоголя, Богдан сказал мне: "Поздоровайся со сценой, она будет тебе помогать". И каждый раз, когда я ступала на киевскую сцену, я говорила: "Здравствуй, Сцена! Я постараюсь не подвести тебя".

Прощай, моя дорогая. Держись. Мы, артисты, тебя любим и помним. Долгой жизни тебе!

И ещё, спасибо тебе, моя любимая "Новая Газета"!!! Я хочу тебя поддержать, я верю в тебя — ты лучшая была, есть и будешь.

После того как письмо Лии Ахеджаковой появилось в сети, "Современник" опроверг увольнение актрисы. "Лия Меджидовна Ахеджакова не уволена и является актрисой театра "Современник", — цитирует сообщение театра Forbes со ссылкой на РИА Новости.