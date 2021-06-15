Просто хочу диван! Саманта Тина подняла на уши весь жилой комплекс Panorama Plaza

В понедельник Саманта получила подарок от литовской компании по производству мебели — диван и клубное кресло. Кресло удалось доставить в квартиру без проблем, а вот диван не помещался ни в лифт, ни в лестничные пролеты жилого комплекса Panorama plaza.

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Саманта в течение всего дня делилась своими приключениями с более чем 70 000 подписчиков. Певица живет на 5 этаже и уже утром выяснилось, что занести диван в квартиру привычным образом не удастся. Саманта обратилась за помощью в Instagram и уже днем ей удалось найти подъемный кран, с помощью которого можно было доставить диван через окно. Втащить диван в квартиру удалось только со второго раза. За происходящим наблюдали соседи Саманты, в том числе Лаурис Рейникс, который снимал путешествие дивана на 5 этаж.

"Однажды я сказала: "Мама, я ведь просто хочу петь! Теперь я говорю: "Я ведь просто хочу новый диван!", — прокомментировала певица.

В итоге диван изумрудного цвета был благополучно внесен через окно в квартиру, а Саманта Тина поблагодарила всех участников этого мероприятия, включая соседей и персонал комплекса Panorama Plaza. Успеть посмотреть на то, как развивались события в понедельник все еще можно в Instagram-stories Саманты и Лауриса Рейникса.