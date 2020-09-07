Просто страдаю. Накануне приговора знаменитости высказались о деле Ефремова

8 сентября суд вынесет приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельной аварии. В преддверии финального заседания российские звезды рассказали "Газете.Ru" о своих ожиданиях от решения суда по делу артиста, которого гособвинение требует отправить в колонию общего режима на 11 лет.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В последнем слове Ефремов признал вину, а требуемый срок сравнил со смертным приговором. Позднее его адвокат Эльман Пашаев сообщил ТАСС, что актер спокойно готовится к судьбоносному заседанию, не рассчитывая на мягкое наказание. Сам адвокат предположил, что его подзащитному грозят от шести до восьми лет колонии общего режима, тогда как Ефремов считает, что его осудят на восемь лет колонии.

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный:

Foto: instagram.com/zapashny.ru

"К этому делу я отношусь как к большому горю двух семей. Во-первых, это семья погибшего, потому что человек не заслуживает такого ухода из жизни. Во-вторых, это горе не только самого Ефремова, но и целой семьи. Я снимался в одной передаче с его родной сестрой и видел, как тяжело его родным, друзьям и, конечно же, поклонникам — это их совместное горе.

Я, несмотря на то, что у нас с Ефремовым расходились политические взгляды, поскольку он больше либерально настроенный, в целом симпатизировал ему. Он достойный продолжатель своего отца. Это меня радовало. У меня была возможность сниматься с ним в кино, он также снимал у нас в цирке фильм, — одним словом, талантливый человек.

Что касается приговора, то я бы очень хотел, чтобы он был адекватный. Чтобы не было поблажек Ефремову как публичному человеку, потому что алкоголизм за рулем — это болезнь. Общество не должно думать, что есть какие-то "лазейки", что есть "блатные". То, что он сел пьяным за руль, — это уже преступление.

Я не буду говорить о том, сколько ему должны дать. В своем Telegram-канале я сделал голосование и предложил людям несколько вариантов: оправдать, дать условный срок, четыре года, шесть лет или 11 лет строгого режима, а также высшая мера наказания. Меня расстроило, что ответы были по всем пунктам, включая высшую меру. Конечно, нельзя говорить о том, чтобы человека, по вине которого погиб другой, оправдали. Но и высшей меры Ефремов, конечно, не заслуживает. Самые популярные ответы — четыре года и шесть лет колонии.

У меня есть ощущение, что, наверное, так и будет. Я больше склоняюсь к шести годам, но это мой вариант, а не предложение. Я не должен агитировать. В Америке подобное бы расценили как давление на суд, что совершенно правильно. У нас такая позиция не обсуждается, прецедентов нет, поэтому мы свободно высказываем свое мнение, но я бы побоялся.

Я как-то сказал вот такую фразу: пытаясь спасти человека от серьезного наказания, адвокату [Пашаеву] точно удалось уничтожить Ефремова-артиста, которого мы все знали. Общество не оценило действия адвоката. Все это напоминало какой-то сюрреализм. Но надо быть, наверное, Ефремовым, чтобы ответить на вопрос, зачем он прибег к его услугам. Все-таки он возложил на него надежды, что им двигало, я не знаю. В этом плане Александр Добровинский (представитель потерпевших) более солидный и последовательный адвокат".

Актер Алексей Панин:

Foto: instagram.com/alekseypanin77

"11 лет — неоправданно большой срок. У нас в стране людям за большие преступления дают меньшие сроки, а в некоторых случаях люди вовсе выходят сухими из воды. Если Михаил Ефремов был за рулем, то это уже другой вопрос. Я сам в это не верю. Я посмотрел кучу видео, расследования общественников, блогеров, которые детально объяснили на примере одной из записей, почему Ефремов не мог быть за рулем в тот момент.

Видеозапись, которую всюду показывали, если ее увеличить, то там пропадает сколько-то кадров. Почему ее обрезали? Очень много вопросов. Я не адвокат и не принимаю участия в судебном процессе, но у меня много вопросов к этому делу".

Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев:

Foto: instagram.com/guberniev_dmitry

"Ефремов заслуживает 11 лет, от звонка до звонка. Он достиг такого дна…Его линия поведения выглядела очень странно, и сам он опустился ниже плинтуса. В отличие от театра "Современник", который так сильно горюет, я не горюю. На мой взгляд, театральные деятели могли бы сначала осудить пьянство за рулем, невозможность такого поведения и только потом говорить, как им его жалко. Но мне его не жалко".

Телеведущий Владимир Соловьев:

Foto: ITAR-TASS/Scanpix/LETA

"У меня нет к нему никакого снисхождения, потому что никаким раскаянием там и не пахнет. И это только первое дело, потому что там надо смотреть, что за история с наркотиками. Это совсем не конец, а только начало долгой судебной саги. Первая тема связана тем, что гражданин Ефремов с алкогольным и наркотическим опьянением, совершенно потерявший человеческий образ, в результате своих действий погубил жизнь несчастного Сергея Захарова. Но еще остается вопрос: а наркотики откуда? Это тоже отдельная статья, здесь много вопросов: кто поставлял, с кем принимал? И это дело не надо пытаться забыть или замять.

С учетом наркотиков это может ужесточить наказание, и вместо колонии-поселения его могут ждать совсем другие условия содержания. Но ясно, что этот процесс абсолютно уничтожил репутацию Ефремова — как сказал Александр Добровинский, "какой он оказался маленький человек".

Ну и, конечно, отдельное преступление совершил Ефремов по отношению к русской словесности. Это просто за гранью приличия то, что он написал посвящение Сергею Захарову и озвучил его на суде — так над русским языком давно никто не издевался. А он даже этого не понял.

Актриса Лия Ахеджакова:

Foto: RIA Novosti/Scanpix

"Ужасно к этому [делу Ефремова] отношусь, трагически. Мне кажется, что его все предали, что вся эта страшная история — чей-то проект, что его тягу к пьянству использовали, чтобы расправиться с ним. Все, больше ничего не могу сказать. Очень переживаю за Мишу, просто страдаю".