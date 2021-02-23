Французская прокуратура снова начала расследование в отношении актера Жерара Депардье по обвинению в изнасиловании молодой актрисы. Речь идет о событиях, которые якобы произошли в парижской квартире Депардье в августе 2018 года. Имя предполагаемой жертвы не раскрывается.

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Адвокат знаменитого актера подтвердил агентству Франс пресс, что расследование против него действительно ведется, однако заявил, что Депардье "полностью отвергает" обвинения и информация о действиях прокуроров должна была остаться в тайне.

Два года назад адвокат актера ответил на эти обвинения так: "Жерар Депардье потрясен. Это обвинение противоречит тому, кто он есть, и тому, что он уважает".

По данным французских средств массовой информации, актриса подала жалобу на Депардье в конце августа 2018 года. В 2019-м парижские прокуроры расследование закрыли, но снова возобновили его в 2020-м.

Формальное расследование против Депардье было начато в декабре прошлого года. В ходе этого процесса прокуроры должны решить, нужно ли предъявлять актеру официальные обвинения.

По сведениям газеты Le Mond, семья актрисы, заявившей о преступлении, знакома с Депардье. "Здесь не было совершенно ничего профессионального", - сказал изданию информированный источник.

Российское гражданство и православие



Жерар Депардье - один из самых знаменитых французских актеров, он снялся в более чем 180 фильмах.

Он стал символом французского кинематографа благодаря таким ролям, как Ольмо Далько в картине Бертолуччи "Двадцатый век" и Сирано де Бержерак в одноименном фильме, за которую он получил приз лучшего актера на Каннском кинофестивале и был номинирован на "Оскар".

Звезда Депардье взошла в 1974 году после выхода на экраны картины режиссера Бертрана Блие "Вальсирующие". Актер сыграл роли самого разного амплуа - от классической драмы до современной комедии.

В 2013 году Депардье вызвал бурю возмущения во Франции, покинув страну в знак протеста против высоких налогов для богатых и приняв российское гражданство.

Указ о предоставлении французскому актеру российского гражданства в январе 2013 года подписал российский президент Владимир Путин.

Тогда же Депардье приехал в Саранск, где руководство Мордовии предложило ему квартиру или дом. В том же месяце ему было присвоено звание "Почетный удмурт".

В феврале 2013 года Жерар Депардье получил от главы Чечни Рамзана Кадырова звание почетного гражданина республики и ключи от пятикомнатной квартиры в центре Грозного. Позднее в жилом комплексе "Грозный-сити", где у актера была квартира, произошел пожар.

Актер заявлял, что очень любит Россию, но жить намерен в Бельгии.

В сентябре прошлого года российские СМИ сообщали, что Депардье принял православие.