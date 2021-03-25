Юморист Ефим Шифрин в беседе с изданием StarHit рассказал о размере своей пенсии.

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65-летний артист на пенсии уже 5 лет, но продолжает работать. "Получаю 13 тысяч рублей (144 евро). Она у меня просто на книжке копится, что еще с ней делать? Идет в общий счет трат. Прожить на такие деньги, понятное дело, в Москве невозможно", — рассказал он. Шифрин добавил, что если бы не работал, пенсия была бы больше. "А если бы не отнекивался в свое время от звания, то имел бы еще 30 тысяч в месяц", — уточнил юморист, имея в виду отказ получать звания народного и заслуженного артиста.