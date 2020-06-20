Психиатры признали Михаила Ефремова вменяемым
Foto: Vida Press

Актер Михаил Ефремов, который попал в смертельное ДТП в Москве, прошел судебно-психиатрическую экспертизу. Она показала, что он вменяемый, сообщил ТАСС источник, близкий к следствию.

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Психиатры установили, что у Ефремова нет никаких психических отклонений. По данным источника, во время проведения экспертизы артист вел себя вежливо и корректно, осознавал все происходящее с ним, хоть и находился в депрессивном состоянии.

"Ефремов вменяемый <...> Он признал, что употребляет алкоголь и наркотики", — сказал источник.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев отказался комментировать агентству информацию об итогах экспертизы.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с машиной службы доставки продуктов. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. В настоящее время артист находится под домашним арестом.

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