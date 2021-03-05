Пугачева и Матвиенко. Жители России назвали "настоящих женщин" и их обязанности

По данным опроса, проведенного Всероссийским центром исследований общественного мнения (ВЦИОМ), и приуроченного к наступающему Международному женскому дню, настоящими женщинами среди знаменитостей россияне считают певицу Аллу Пугачеву, ее коллегу Софию Ротару и политика Валентину Матвиенко.

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При этом лидером является именно Пугачева, набравшая 6% голосов, в свою очередь Ротару и Матвиенко набрали по 3%. Среди других женщин, названных респондентами, можно увидеть и прочие известные имена: Ирина Хакамада (2%), Валерия (2%), Алиса Фрейндлих (2%), Чулпан Хаматова (2%), Анджелина Джоли (1%).

Также участники опроса пояснили, кто такая настоящая женщина, назвав обязательные для нее качества. Согласно ответам, настоящая женщина должна: беречь семейный очаг (32%), заниматься воспитанием детей (21%), быть хозяйкой (17%), проявлять доброту и заботу (10%).