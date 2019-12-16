Певица Алла Пугачева отказалась участвовать в записи "новогодних огоньков" для телевидения, передает "Комсомольская правда" со ссылкой на директора артистки Елену Чупракову.

Ранее в 2019 году Пугачева дала два юбилейных концертах, снималась для Первого канала и выпустила фильм о себе "Тот самый концерт". "Алла Борисовна не будет петь в "новогодних огоньках", — сказала Чупракова.

В новогоднюю ночь на 1 января 2019 года Алла Пугачева все же появилась на телеэкранах, хотя также отказывалась от записи "огоньков".