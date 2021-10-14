Пугачева радикально изменила внешний вид
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Алла Пугачева радикально изменила внешний вид. Певица появилась на дне рождения дочери Юлии Проскуряковой и Игоря Николаева с белыми волосами и короткой стрижкой.

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Снимки с мероприятия Проскурякова опубликовала в Instagram. В комментариях к фото интернет-пользователи признались, что не узнали Пугачеву, отметив, что новый облик ей очень идет. «А это что за девушка справа? Алла Борисовна? Даже не узнала», — написала одна из комментаторов.

В феврале 2020 года Пугачева перечислила перенесенные пластические операции. Она заявила, что делала маленькие подтяжки на лбу и висках, поскольку ей запрещен общий наркоз. Певица отметила, что исключила нитевой лифтинг, поскольку «это ужасно».

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