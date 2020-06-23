Пугачева вновь станет бабушкой

Певица Алла Пугачева в третий раз станет двоюродной бабушкой, сообщает News.ru со ссылкой на сообщение ее племянника Влада.

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Жена Влада Гузель в сентябре родит третьего ребенка. Сам Влад сейчас лежит в больнице с панкреатитом. "Я давно уже не пью. Меня лечат сейчас капельницами. Сейчас смотрят динамику. Я не афиширую в клинике, что родственник Аллы Борисовны", — поделился он.

Алла Пугачева давно заботится о семье умершего брата. Известно, что она подарила его сыну и своему племяннику квартиру в центре Москвы.