Все шесть концертов российского исполнителя Филиппа Киркорова, запланированные в рамках его тура по Германии, отменены, сообщает Deutsche Welle. Билеты на концерты больше не продаются. Среди причин отмены турне в СМИ указывается петиция местных жителей.

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Петиция - не миф, она существует, ее можно найти на сайте Change.org сразу на четырех языках: немецком, английском, украинском и русском. Инициатором выступила пользователь Виктория Шевченко. По состоянию на 7 февраля 2023 года она набрала около 1800 подписей. Не так уж и много. Как сообщается на сайте организации, при наличии 2500 подписей эту петицию с большой вероятностью заметят местные СМИ. Но это уже произошло даже до того, как петиция успела набрать необходимое количество подписей.

В феврале 2023 года в Berliner Kurier появился апдейт статьи о "спорном поп-исполнителе". Она вышла под заголовком "Тур Филиппа Киркорова: Почему этому другу Путина разрешено скоро петь в Германии?" с новой информацией - о том, что два концерта уже отменены. В материале немецкого издания подробно описывается политическая и гражданская позиция российского исполнителя.

В петиции, которая была размещена на сайте Change.org, есть обращение к организаторам концертов, к концертным площадкам и другим представителям индустрии мероприятий и развлечений в Германии и ЕС с призывом "отказаться от сотрудничества с деятелями российской культуры, внесенными в созданные Советом национальной безопасности и обороны Украины и Фондом борьбы с коррупцией перечни публичных сторонников войны России против Украины".

Филипп Киркоров в начале января был включен в санкционный список медийных персон по указу украинского президента Зеленского. 8 января Филипп Киркоров опубликовал в Instagram видео с президентом Украины десятилетней давности. В подписи к нему артист заявил, что "культуру, песни, произведения литературы (...) невозможно отменить". Однако, как видно, отменить концерты - вполне. Российский исполнитель в обращении к своим подписчикам упоминает и такое явление, как cancel culture. Однако недавняя история с оперной певицей Анной Нетребко показала, что даже под давлением политиков культурные деятели не готовы идти на "отмену русской культуры" - в том случае, если тот или иной ее представитель не высказывает поддержку агрессивной политике России.

В запущенной петиции речь идет не только о Киркорове. Упоминается в ней и Григорий Лепс (в 2023 году запланировано девять его концертов в Германии, но билеты на данный момент не доступны), и братья Сафроновы (должны были выступить с шестью концертами в Германии, мероприятия перенесены). При этом на концерт "Шансон года", где должен выступить и Олег Газманов, продажа билетов осуществляется. Последним в петиции указан Михаил Шуфутинский, однако билеты на шесть его концертов, запланированных на осень 2023 года, продаются. Концерты Шуфутинского в Германии, запланированные на осень прошлого года, уже один раз были отменены, точнее - перенесены.

В комментариях под петицией, которая, прежде всего, обращена к властям Германии с призывом "рассмотреть концертную деятельность и финансовую выгоду внесенных в вышеуказанные перечни деятелей российской культуры как недопустимые на территории Германии", пользователь Aleksei Levin спрашивает: "В своих речах эти люди клянут Европу на чем свет стоит. Так зачем же они ездят сюда на концерты?". Ирина Спаоненко оставила такой комментарий: "Я не хочу, чтоб пособники Путина и войны мирно разъезжали по Европе, в то время как российские войска убивают украинцев. Пусть эти исполнители сидят дома и ждут международный трибунал". Многие сообщения были оставлены на русском или украинском языках.

При этом ряд российских артистов, уехавших из России после 24 февраля прошлого года или высказавших открыто свой протест против войны, осуществляют концертную деятельность, ставят спектакли не только в Германии, но и в других странах.

На официальные запросы DW в концертные агентства с просьбой дать конкретную информацию о причинах отмены или переноса выступлений российских артистов редакция на момент выхода данной публикации ответа не получила.