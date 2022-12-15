Путин исключил Хаматову и Раппопорт из попечительского совета "Круга добра"

Президент РФ Владимир Путин своим указом обновил состав попечительского совета фонда помощи тяжелобольным детям "Круг добра".

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Четыре человека были исключены из состава совета. Среди них — актриса, соучредитель фонда "Подари жизнь", Чулпан Хаматова и актриса, попечитель фонда "Дети-бабочки", Ксения Раппопорт. Также его покинули директор благотворительного фонда помощи инвалидам и пожилым людям "Старость в радость" Елизавета Олескина и врач-онколог Лариса Фечина.

Новыми членами структуры стали детский омбудсмен Мария Львова-Белова, космонавт Олег Новицкий, а также хоккеист, депутат Госдумы Владислав Третьяк.

Ранее Путин заявил, что возраст, до которого можно получать помощь в фонде "Круг добра", будет увеличен с 18 до 19 лет. Кроме того, он предложил расширить сферу возможностей фонда за счет оплаты дорогостоящих технических средств реабилитации, а также средств для разработки опорно-двигательного аппарата.

Также фонд возьмёт на себя закупку лекарств для детей с другими сложными заболеваниями, которые сейчас не финансируются в полном объёме региональными бюджетами.