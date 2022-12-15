Путин исключил Хаматову и Раппопорт из попечительского совета "Круга добра"

Президент РФ Владимир Путин своим указом обновил состав попечительского совета фонда помощи тяжелобольным детям "Круг добра".
Четыре человека были исключены из состава совета. Среди них — актриса, соучредитель фонда "Подари жизнь", Чулпан Хаматова и актриса, попечитель фонда "Дети-бабочки", Ксения Раппопорт. Также его покинули директор благотворительного фонда помощи инвалидам и пожилым людям "Старость в радость" Елизавета Олескина и врач-онколог Лариса Фечина.
Новыми членами структуры стали детский омбудсмен Мария Львова-Белова, космонавт Олег Новицкий, а также хоккеист, депутат Госдумы Владислав Третьяк.
Ранее Путин заявил, что возраст, до которого можно получать помощь в фонде "Круг добра", будет увеличен с 18 до 19 лет. Кроме того, он предложил расширить сферу возможностей фонда за счет оплаты дорогостоящих технических средств реабилитации, а также средств для разработки опорно-двигательного аппарата.
Также фонд возьмёт на себя закупку лекарств для детей с другими сложными заболеваниями, которые сейчас не финансируются в полном объёме региональными бюджетами.