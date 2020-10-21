Путин присвоил Михалкову звание Героя Труда на день рождения
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда режиссеру Никите Михалкову, пишет РБК.

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"За особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Михалкову Никите Сергеевичу — кинорежиссеру, общественному деятелю, город Москва", — говорится в тексте указа.

21 октября Михалков празднует юбилей, режиссеру исполнилось 75 лет.

Михалков уже является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", трижды лауреатом государственной премии России и народным артистом РСФСР.

Также режиссер является обладателем гран-при Каннского фестиваля (1994 год, за фильм "Утомленные солнцем"), "Золотого льва" Венецианского фестиваля ("Урга — территория любви", 1991 год).

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