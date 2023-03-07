В сети опубликовали аудиозапись разговора между продюсером Иосифом Пригожиным и миллиардером Фаридом Ахмедовым. Она появилась в интернете 7 марта, но внимание на нее СМИ обратили только пару дней назад. При этом сказать точно, достоверна ли запись, невозможно. Сам Пригожин утверждает, что это подделка.

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В ходе телефонной беседы длительностью около получаса Пригожин и Ахмедов обсуждают политику России и санкции, используя ненормативную лексику.

Среди прочего в разговоре можно услышать, что российская власть "проиграла "Кварталу 95", Владимир Путин "сам себя загнал" в сложившуюся "х..." (крайне неприятную ситуацию)

"Они нас про... (растратили), наших детей, их будущее, их судьбу, понимаешь?" — говорит человек, представленный как Фархад Ахмедов. "Если честно, то, конечно же, они преступники, еще какие преступники", — отвечает ему собеседник.

Также собеседники обсудили ближнее окружение Путина, положение дел в армии, военное командование и развитие событий войны в Украине.

Иосиф Пригожин назвал запись фейком: "Сегодняшние технологии, нейросети позволяют подделать не только голос, но и беседу… Мою политическую позицию все знают, она присутствует во всех интервью и в общественном поле".

Также о записи высказался и основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. Он считает, что "те люди, которые проводили эту спецоперацию и которые выложили этот разговор, могли думать о том, что разговариваю я".