Пьяный актер фильма "На игре" напал на жену с ножом и порезал себя
Foto: Kadrs no filmas

Российский актер, известный по фильму "На игре", Сергей Чирков напал на супругу в состоянии алкогольного опьянения, после чего сам получил ножевое ранение. Об этом сообщает "Пятый канал" со ссылкой на правоохранительные органы.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В ночь с 13 на 14 января в МВД поступило сообщение от жены актера Анастасии. Женщина рассказала, что пьяный Чирков пытался ударить ее ножом, но в итоге порезал себе бедро. В московскую квартиру супругов выслали наряд сотрудников полиции, которые подтвердили попытку нападения.

По данным правоохранителей, артист признался, что в тот вечер он перебрал с алкоголем, а ногу ранил по неосторожности. Он добавил, что претензий ни к кому не имеет. Актер попросил не проводить проверку по данному инциденту. Обстоятельства случившегося будут устанавливаться сотрудниками органов.

Сергей Чирков родился в 1983 году. Он получил театральное образование, окончив ГИТИС. Снимался в кино с 2002 года. Артист стал известен по роли Дмитрия "Вампира" Орлова в фильмах "На игре" и "На игре: Новый уровень". Он также играл в таких картинах как "Геймеры", "Счастливый билет", "Новогодний переполох".

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Lenta.ru

Sharing Options

0

Source

Lenta.ru
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Существует то, что меняется: женщин очень ждут в мире ИТ. История Дианы
Полезные приложения, которые помогут реализовать планы на год
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Праздничная неделя вместе c Wolt: рекомендует Сигне Мейране
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei
"Я горда и счастлива быть в ИТ-отрасли": история Елены о карьерных перипетиях
Работая в ИТ, можно легально примерить на себя роль хакера. История Айгарса
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота