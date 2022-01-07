Пятая жена 57-летнего Николаса Кейджа ждет ребенка
Foto: Vida Press

Актер Николас Кейдж и его пятая жена Рико Шибата ждут ребенка, сообщает The Sun.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Официального заявления о пополнении в семье пара пока не делала. Это будет третий ребенок голливудской звезды — у него есть двое сыновей, 31-летний Уэстон Коппола и 16-летний Ка-Эл Коппола.

57-летний Кейдж и 27-летняя Шибата познакомились в 2020 году в Японии, где Кейдж снимался в картине "Узники страны призраков", а поженились 16 февраля 2021 года в Лас-Вегасе.

Рико Шибата — также актриса. Впервые вместе на красную дорожку супруги вышли в июле 2021 года на премьере фильма "Свинья" с Николасом Кейджем в главной роли.

Первыми двумя женами Николаса Кейджа были актриса Патрисия Аркетт и певица Лиза-Мари Пресли, дочь Элвиса Пресли. С 2004 по 2016 год его супругой была кореянка Элис Ким, в марте 2019 года Кейдж в Лас-Вегасе женился на визажистке Эрике Койке, но спустя четыре дня подал заявку на аннулирование брака.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать комментарии Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Да будет праздник! Идеи для торжественного оформления стола
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Модные тенденции: советы стилиста для праздничных нарядов
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!
Традиции и ритуалы для красивых и душевных праздников
Модные тенденции макияжа и причесок в 2022 году