Раймонд Паулс рассказал, откуда взялся Маэстро и как бросить пить
Foto: Mārcis Baltskars

Композитор и музыкант Раймонд Паулс стал гостем программы Rezervēts на канале 360TV, где рассказал о личном.

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В разговоре с ведущим он коснулся в том числе темы секретов сохранения своего долгого брака с супругой Ланой и поделился, как не употреблять алкоголь - сам он не прикасался к горячительным напиткам уже 50 лет. Совет очень простой: "Не пить!"

По словам музыканта, он не склонен легко заводить друзей и далек от активной социальной жизни, просто не умеет. "Возможно, это произошло в свое время в какой-то степени из-за отказа от ненужных увлечений, которые могли закончиться трагически, - пояснил Паулс. - От употребления алкоголя, от которого я, слава богу, избавился". Как же это сделать, поинтересовался ведущий. "Все спрашивают, - ответил композитор. - И есть лишь один ответ: не пить. Только так!" И не слушать никого, кто предлагает всего лишь "по пивку", так как достаточно одного бокала - и все начнется снова.

Также у Паулса спросили, почему его называют Маэстро. Но на этот вопрос он ответить не может, так как уже и не помнит, кто и когда первым присвоил ему этот "титул".

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