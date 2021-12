Ранняя слава, неудачные браки и нервный срыв. Бритни Спирс - 40

Бритни Спирс, одной из самых популярных певиц XX века, исполнилось 40 лет. О непростой жизни и карьере суперзвезды, рассказывает "Газета.Ru".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Офф-Бродвей и Дисней





Бритни Спирс, родившаяся 2 декабря 1981 года в провинциальном городке в Миссисипи, обучалась пению с раннего детства — по большей степени в церковном хоре. Уже в восемь лет она приняла участие в пробах диснеевского шоу "Клуб Микки Мауса": продюсеры были очарованы голосом будущей звезды тин-попа, но побоялись брать ее в проект из-за малого возраста и чрезмерной стеснительности.

При этом отказ на кастинге не смутил родителей юной артистки, которые были уверены в успехе дочери. Вскоре мать перевезла ее в Нью-Йорк — выступать и набираться опыта на театральной сцене.

В итоге всего через два года после неудачи Бритни все-таки прошла отбор в диснеевский проект. Там она познакомилась с малоизвестными (на тот момент) сверстниками — Райаном Гослингом, Джастином Тимберлейком и Кристиной Агилерой.

"Это было удивительное время: мы пели, танцевали и делали вообще все", — позднее вспоминала артистка.

Директор шоу говорил, что Бритни была настоящим тружеником: усердно занималась, а также прилежно слушала советы взрослых о том, как себя вести перед камерами и давать интервью. Правда, на проекте Спирс пробыла недолго: уже в 1994-м его закрыли, и артистке пришлось вернуться к школьной рутине.

Новая Мадонна

Foto: Kadrs no video

Вновь оказаться в шоу-бизнесе Спирс помог менеджер Ларри Рудольф — именно он разослал ее демо трем лейблам, и компания Jive откликнулась на предложение. Молодая певица тогда начала сотрудничать с продюсером Максом Мартином, благодаря которому ей вскоре удалось стать настоящим поп-феноменом — с выходом суперхита "Baby One More Time" (1998). Невероятному успеху среди молодежи отчасти поспособствовал клип к треку, в котором артистка танцевала в форме ученицы католической школы — он же, впрочем, привел и к бурной негативной реакции взрослого поколения.

На волне внезапной популярности несовершеннолетняя звезда (по словам журналистов — "юная Мадонна") отправилась в тур по Америке, а вскоре записала одноименный альбом, позднее попавший в Книгу рекордов Гиннесса.

Уже в 2000-м Спирс выпустила вторую пластинку ("Oops! I did it again"), которая номинировалась на "Грэмми", спустя год последовал и третий альбом — "Britney".

Именно после него певица ушла от образа школьницы и заметно изменила звучание.

"Мне было скучно петь одни и те же песни все время. Я люблю старые песни, но нужно расширяться и расти", — объясняла тогда Бритни.

Начало падения





Пока песни Спирс покоряли чарты, молодая поп-принцесса вступила в отношения с Джастином Тимберлейком, что еще больше подогрело интерес прессы к личным секретам девушки. По мнению критика The Times Уэсли Морриса, сумасшедшая популярность певицы пришлась на момент, когда сексуальные желания молодых женщин открыто обсуждались публикой, поэтому бульварным изданиям были интересны даже самые сокровенные подробности ее интимной жизни.

Как пример — в 2000-х годах журнал Detail вышел с фотографией Тимберлейка на обложке и поздравлениями по поводу того, что он "залез в штаны Бритни". Хотя сама Спирс признавалась, что хочет сохранить невинность до свадьбы.

Кроме того, юную звезду критиковали за пагубное влияние на молодежь — в прессе и на телевидении.

Расставание с Тимберлейком далось Бритни нелегко, в том числе из-за ущерба имиджу. СМИ по всему миру начали писать о том, как "последняя девственница Америки" изменила своему парню, что якобы и стало причиной их разрыва. Хотя ни певец, ни сама Спирс не подтверждали эту информацию.

Foto: AP/Scanpix

После разрыва девушка смогла вернуться в музыкальные чарты лишь по прошествии нескольких лет, в 2003-м — с альбомом "In the Zone" (вошедший в пластинку хит "Toxic" даже принес артистке "Грэмми"). В последующие годы Спирс выпустит еще пять студийников, но повторить успех предшественников они не смогут и близко — "In the Zone" так и останется последней настоящей удачей в карьере артистки.

Параллельно с этим личная жизнь Бритни становилась все более и более скандальной: алкогольные трипы со случайным замужеством (первый брак певицы продлился всего 55 часов), поцелуи с Мадонной на сцене и пристрастие к наркотикам. Тогда же певица познакомилась с танцором Кевином Федерлайном — и поспешно вышла за него замуж, родив ему двух детей.

Foto: Vida Press

Однажды папарацци заметили ее за рулем с пятимесячным ребенком на коленях. После этого таблоиды начинает пестреть заголовками, что Спирс — плохая мать. Сама же певица признавалась, что не видит ничего ужасного в своем поведении: