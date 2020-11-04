Расизм, сексизм и ксенофобия. Почему дизайнеры не хотят одевать Меланию Трамп

Популярные дизайнеры и модельеры назвали причины отказа работать с супругой президента США Дональда Трампа Меланией.

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Специалисты негативно относятся к сотрудничеству с Трамп преимущественно по одной и той же причине. Так, например, модельер Софи Теалле, которая ранее подбирала наряды для бывшей первой леди США Мишель Обамы, отказывается от работы с женой нынешнего главы государства, поскольку не поддерживает его политику.

"Риторика расизма, сексизма и ксенофобии, которая демонстрируется в президентской кампании ее мужа, несовместима с моими ценностями. Я не хочу ассоциировать себя с первой леди", — подчеркнула Теалле. Ее точку зрения разделяет знаменитый дизайнер Марк Джейкобс. По его словам, он предпочитает не одевать Трамп, а помогать людям, которым причиняют боль сторонники ее супруга.

Модельер Филлип Лим тоже заявил, что не будет работать с первой леди, поскольку не разделяет идеологию, предлагаемую правительством во главе с президентом Дональдом Трампом. "Мы стремимся к сотрудничеству с людьми со схожим набором ценностей", — добавил модный эксперт.

Американский дизайнер Том Форд, в свою очередь, считает, что президент и его жена должны носить одежду, которая доступна большинству американцев и производится на территории США. "Моя одежда делается в Италии, и она очень дорогая. Я не думаю, что большинство женщин или мужчин в США могут приобрести ее", — пояснил он.

Ранее в сентябре Меланию Трамп осудили в сети за появление на публике в чересчур дорогом наряде. Она вышла в свет в белом платье-футляре итальянской марки Max Mara и оранжевых туфлях на каблуках с острым носом. Стоимость наряда составляет 945 долларов.