Раскрыт размер пенсий звезд российской эстрады. Юрий Лоза - самый бедный

Звезды российской эстрады получают пенсию по общим правилам, однако некоторым из них полагаются доплаты за звания Народного или Заслуженного артиста, пишет Teleprogramma.pro.

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Издание раскрыло, что один из самых маленьких размеров пенсии у музыканта Юрия Лозы. Ему государство перечисляет 12 тысяч рублей ежемесячно (132 евро).

Гораздо больше получают звезды, имеющие звания. Так, пенсия у актеров Юрия Куклачева и Станислава Садальского составляет 45 и 50 тысяч рублей соответственно (495 и 551 евро). Куклачев является Народным артистом РСФСР и Народным артистом Чувашской Республики. Певец Борис Моисеев получает 55 тысяч рублей (606 евро), из них 30 тысяч рублей (330 евро) — за звание Заслуженного артиста России.