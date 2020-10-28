Раскрыта общая стоимость всех украшений Меган Маркл
Foto: Instagram/clarewaightkeller

Журналисты раскрыли общую стоимость аксессуаров герцогини Сассекской Меган, которые ранее принадлежали матери ее супруга принцессе Диане. Информация появилась на сайте The Sun.

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Согласно материалу, все ювелирные изделия принцессы Дианы после ее смерти в 1997 году были переданы ее сыновьям, Гарри и Уильяму, которые, в свою очередь, разделили украшения поровну и подарили их своим женам — Меган Маркл и Кейт Миддлтон.

Теперь супруга принца Гарри часто появляется на публичных мероприятиях в аксессуарах, в которых раньше выходила в свет принцесса Диана. Отмечается, что общая стоимость всех украшений составляет 650 тысяч фунтов стерлингов.

Так, например, Маркл надевала кольцо с аквамарином на собственную свадьбу. По словам геммолога Александры Мичелл (Alexandra Michell), упомянутое изделие являлось "заменой обручального кольца" принцессы Дианы после ее развода с принцем Чарльзом. Эксперт добавила, что из-за необычной истории его цена на аукционе может достигать 100 тысяч фунтов стерлингов.

Помимо этого, герцогиня снялась вместе с мужем для журнала Time в золотых часах бренда Cartier за 17,8 тысяч фунтов стерлингов. Мать принца Гарри получила их в подарок от отца во время празднования 21-го дня рождения. Основатель компании по перепродаже предметов роскоши Prestige Pawnbrokers Джеймс Константину (James Constantinou) считает, что часы могут уйти с лотка за 500 тысяч фунтов стерлингов.

Папарацци также запечатлели 39-летнюю Маркл в золотом браслете, украшенном синим сапфиром и несколькими бриллиантами. По мнению Константину, их стоимость варьируется от четырех до шести тысяч фунтов стерлингов.

Кроме того, герцогиня не раз посещала мероприятия в золотом комплекте украшений с бриллиантами и сапфирами, который состоит из серег, выполненных в виде бабочек, и ожерелья с таким же кулоном. Впервые Диану заметили в этих аксессуарах в середине 80-х во время тура в Канаде.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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Кейт Миддлтон Меган Маркл принц Гарри
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