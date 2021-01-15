На наследство создателя киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского претендуют его третья жена, 41-летняя дочь и 48-летний сын от первого брака, а также 9-летняя дочь от второго брака и 9-месячный сын от последних отношений.

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О судьбе наследства кинематографиста рассказал портал "Дни.ру".

По оценкам юристов, вдове Грачевского Екатерине Белоцерковской должна отойти половина имущества кинорежиссера, другую половину разделят на три равные части.

Отмечается, что Грачевский получал внушительные гонорары за трансляцию на телевидении выпусков "Ералаша". Также он оказался владельцем дома с участком в 50 километрах от Москвы и трехкомнатной квартиры в столице.

В то же время судьба киножурнала "Ералаш" оказалась под угрозой, считает проработавший 30 лет на проекте режиссер Владимир Панжев.

Как Панжев заявил в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва", Грачевский был главным творческим руководителем "Ералаша" и без такого человека, возглавляющего проект, судьба киножурнала может оказаться неутешительной. "Нет особых надежд, потому что для того, чтобы сохранить структуру в рабочем состоянии, которая работала бы без руководителя, должна быть очень слитная, хорошо работающая, как часы команда руководства", — отметил режиссер, добавив, что сейчас в "Ералаше" нет такой команды.

О смерти Бориса Грачевского стало известно вечером 14 января. Причиной смерти стали осложнения после перенесенного коронавируса. Кинематографист был одним из основателей "Ералаша", с 2002 года занимал пост худрука киножурнала. Он также известен по постановке фильмов "Крыша" и "Между нот, или тантрическая симфония".