Раскрыто имя приютившего Меган Маркл и принца Гарри российского олигарха

Особняк в Канаде, где принц Гарри и его супруга Меган Маркл вместе с сыном Арчи провели Рождество и Новый год, может принадлежать российскому миллиардеру Юрию Мильнеру. Об этом пишет The Times.

Информация о связях хозяина поместья Mille Fleurs с Россией была впервые получена изданием от владельцев соседних домов, а также бывшего коллеги агента по торговле недвижимостью, который занимался сделкой по продаже особняка в 2014 году. Как отмечает The Times, Юрий Мильнер останавливался в особняке несколько лет подряд, но подтвердить факт его владения домом невозможно. По словам официального представителя самого олигарха, ни сам бизнесмен, ни кто-либо из членов его семьи, ни какая-либо из его компаний не владеют особняком.

Формально Mille Fleurs принадлежит компании Towner Bay Country Club, хранящей имена истинных владельцев недвижимости в строгом секрете. Однако в 2020 году в канадской провинции Британская Колумбия, где находится поместье, вступил в силу закон, по которому владельцы недвижимости не смогут больше сохранять свое инкогнито.

В то же время канадский продюсер Дэвид Фостер сообщил The Times, что именно он когда-то помог Мильнеру арендовать Mille Fleurs. Теперь же Фостер свел с владельцем особняка герцога и герцогиню Сассекских, которых тот и приютил. По мнению продюсера, хозяином дома является не Юрий, а знакомый Фостера, чье имя он раскрыть отказался.

В конце декабря британская газета Mirror впервые сообщила о том, что поместье, где принц Гарри и его жена встретили Новый год, принадлежит российскому олигарху. Факт владения держится в секрете, а помогавшему организовать сделку по покупке дома агенту пришлось подписать соглашение о конфиденциальности.