Раскрыты помогающие избежать конфуза трюки женщин королевской семьи

Журналисты Independent раскрыли несколько трюков, которые используют женщины королевской семьи для избежания конфуза на публике.

Так, например, герцогиня Кембриджская Кэтрин надевает колготки со специальными силиконовыми накладками на ступнях, чтобы ноги не скользили внутри обуви. Отмечается, что жена принца Уильяма предпочитает изделия бренда John Lewis стоимостью семь долларов.

Кроме того, Кейт Миддлтон использует специальные сетки для волос для причесок, которые сохраняют ее пучки в идеальном состоянии в ветреные дни.

Женщины из королевской семьи применяют и другие аксессуары для волос, чтобы удержать массивные шляпы на голове. "Во всех моих шляпах есть гребни и резинки, которые незаметны со стороны", — отметила модистка Рози Оливия, которая изготавливает головные уборы для Кейт Миддлтон.

По информации издания, королевские особы, в том числе жена принца Гарри, часто появляются на публике в обуви, которая велика на несколько размеров. Таким образом они предотвращают появление мозолей.

Помимо этого, в платья и пальто членов королевской семьи вшивают по несколько маленьких гирь, благодаря которым подол всегда остается на месте в непогоду.

Королева Елизавета II в свою очередь выходит в свет только в нарядах ярких цветов. Оказалось, что такой выбор неслучаен: неоновые оттенки делают королеву заметной в толпе. "Каждый человек хочет увидеть королеву, когда она появляется на публике, даже если это будет только кусочек ее шляпы", — объяснила графиня Уэссекская Софи.

В апреле преподаватель и эксперт по этикету Мики Мейер раскрыла секрет незаметного нижнего белья герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон. По ее словам Мики Мейер, герцогиня использует два способа, которые помогают скрыть швы и лямки под облегающим нарядом. Первый — пришить бюстгальтер к одежде, а второй — надевать под нее комплект бесшовного нижнего белья, например бренда Spanx.