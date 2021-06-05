Разин назвал Вайкуле "кабацкой певицей" в ответ на критику "Ласкового мая"

Певица Лайма Вайкуле раскритиковала группу "Ласковый май" и получила ответ директора коллектива Андрея Разина, который назвал артистку "кабацкой певицей". Соответствующий пост Разин опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

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По словам директора "Ласкового мая", Вайкуле добилась успеха только благодаря композитору Раймонду Паулсу. "Это чисто кабацкая певица, которая никакого отношения к большой эстраде не имеет. Мало того, назвать 47 миллионов советских людей дебилами, которые слушают "Ласковый май" и купили на наши концерты билеты — это, конечно, ни в какие рамки не вписывается", — говорится в посте.

Он отметил, что "Ласковый май" до сих пор пользуется популярностью и назвал Вайкуле завистницей.

"И мы собираем в основном стадионы, а не бегаем, как Лайма, по кабакам, где она разводит богатых дядей на деньги. И после этого она замахнулась на величайший коллектив всех времен и народов, который работает почти 35 лет без перерыва при полных аншлагах", — высказался Разин.

Ранее в июне российская и латвийская исполнительница Лайма Вайкуле в эфире шоу Максима Галкина "Музыкалити" резко высказалась о творчестве группы "Ласковый май". В ходе программы ведущий спросил у певицы мнение о поп-коллективе. Вайкуле ответила, что это музыка "для дебилов".