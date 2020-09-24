Разрушение и шанс. Наташа Королева высказалась об измене Тарзана
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Певица Наташа Королева, в семье которой недавно произошел скандал с адюльтером, комментариев СМИ не дает, однако высказалась в социальных сетях.

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Анонсируя выход новой песни, Королева также поразмышляла над сложностями семейной жизни.

"Каждая семья проходит через кризис, из которого одни семьи выходят преображенными, с новыми правилами и обновленной структурой семейных ролей, а другие теряют все то немногое, чем владели", - написала Наталья в Instagram. - В японском языке слово Кризис состоит из 2 иероглифов, один переводится как "разрушение", второй - "шанс". Разрушение дает нам новый шанс".

Правда, не все подписчики оценили откровения певицы. Многие тут же обвинили ее и Тарзана в том, что они специально разыграли скандал с изменой, чтобы лишний раз пропиариться, другие же стали укорять ее и наставлять, говоря, что нельзя прощать то, что сделал ее супруг.

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