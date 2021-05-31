Развод на дружеской ноте. Миллионеры Зузансы отметили 40-летие знакомства

Предприниматель и меценат Янис Зузанс и его супруга Дина, которые недавно сообщили о разводе, отметили 40-летие своего знакомства.

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Снимок праздничного ужина в ресторане в соцсетях опубликовал Янис Зузанс, подписав фото: "40 лет знакомы". Пост лайком отметила и Дина Зузане, что говорит о том, что супруги на самом деле расстаются на дружеской ноте.

О разводе супруги сообщили несколько дней назад в совместном заявлении. "Пандемия Covid-19 и ситуация в стране не пощадила наши отношения. Признаваясь в этом себе и близким, мы ведем себя честно по отношению к себе и окружающим. Надеемся, что это решение для нас обоих станет основой для дружеских отношений в будущем. Просим уважать нашу частную жизнь. Дополнительных комментариев не будет", - отметили в сообщении Дина и Янис Зузансы.

В прошлом году Янис Зузанс вошел в рейтинг "100 богатейших людей в Латвии", опубликованный издательством Dienas Bizness. Совладелец сетей заведений азартного бизнеса Alfor и Admirāļu klubs занял в рейтинге шестое место, его состояние оценивается в 74 млн евро.

По данным Lursoft, в 2010 году Дина и Янис Зузансы заключили брачный договор, подразумевающий раздел всего имущества.

В сообщении подчеркивается, что продолжит работать центр искусства Zuzeum. Он откроется для посетителей, как только будут отменены соответствующие коронавирусные ограничения.

В 2020 году оборот Alfor составил 36,245 млн евро, убытки - 8,8 млн евро. В 2019 году Alfor работал с оборотом 80,35 млн евро и прибылью 21,18 млн евро.