Развод неизбежен. Канье Уэст вывозит вещи из семейного поместья

Американский рэпер Канье Уэст забрал из дома 500 пар собственной обуви из-за обиды на жену Ким Кардашьян, пишет Page Six.

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Согласно материалу, певец начал вывозить личные вещи, в том числе большую коллекцию обуви, из особняка в городе Калабасас, в котором проживал вместе с участницей телешоу "Семейство Кардашьян". Близкие к паре источники сообщают, что развод неизбежен, и на данный момент супруги ведут переговоры об урегулировании конфликтов.

Кроме того, по информации издания, Кардашьян уехала с сестрами на острова Теркс и Кайкос, которые расположены к юго-востоку от Багам, чтобы рэпер имел возможность забрать принадлежащие ему вещи. "Они решили таким образом избежать драматических ссор", — подчеркнул аноним.

В феврале обувь предпринимательницы Ким Кардашьян вызвала слухи о ее примирении с мужем. Знаменитость снялась в резиновых тапках марки Yeezy, принадлежащей ее супругу, рэперу Канье Уэсту.

Ранее в январе стало известно, что Ким Кардашьян и Канье Уэст собираются разводиться. Сообщалось, что бизнесвумен якобы наняла адвоката Лору Вассер, известную по бракоразводным процессам знаменитостей.

Ким Кардашьян и Канье Уэст состоят в браке с 2014 года. Пара воспитывает четырех детей: Норт, Сейнта, Чикаго и Псалма.