Ребенок Илона Маска решил сменить пол и отказаться от фамилии отца

18-летний сын основателя Tesla и SpaceX Илона Маска - Ксавье Александр Маск подал запрос на изменение официальных данных — имени и пола, сообщает Reuters. Он собирается отказаться от фамилии отца и взять себе имя Вивьен Дженна Уилсон. Это девичья фамилия матери заявителя.

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"Я больше не живу с моим биологическим отцом и не хочу быть связанным с ним каким-либо образом, в любой форме", — объяснил Ксавье свое решение.

Скриншот соответствующих документов наследника Илона Маска появился в Twitter. Заявитель подал их в округе Лос-Анджелеса.

Foto: Vida Press

Как пишет Mail Online, новоиспеченная девушка не уточняет, берет ли до сих пор деньги у своего отца, который признан самым богатым человеком в мире.

Маск был женат на матери Ксавье, канадской писательнице Джастин Уилсон с 2000 по 2008 год. Уилсон родила в браке с основателем Tesla двойняшек — Ксавье и Гриффина, а также тройняшек — Дамиана, Кая и Саксона, которым сейчас 16 лет.

В последнее время предприниматель разозлил пользователей своими трансфобными высказываниями. Он признался, что поддерживает политику губернатора Флориды Рона Десантиса, который предложил законопроект, запрещающий обсуждение гендерной идентичности и гомосексуальности со школьниками.

У миллиардера также есть двое детей от певицы Граймс: сын X Æ A-Xii и дочь Экса Дарк Сидерель. Граймс и Илон Маск расстались в сентябре прошлого года, однако сохранили теплые отношения и часто видятся. Сейчас Илон Маск встречается с австралийской актрисой Наташей Бассетт.