Редкое фото обнаженной Мэрилин Монро выставили на аукционе

Ранние фотографии американской кинодивы Мэрилин Монро были выставлены на аукционе. Среди них оказался снимок, на котором актриса позирует полуобнаженной, сообщает New York Post.

Большинство представленных на аукционе фотографий были сделаны венгерским фотографом Андре де Динесом начиная с 1945 года. Он известен своей работой с американским секс-символом. Аукцион проходит онлайн до 28 мая.

Нейт Сандерс, хозяин аукционного дома, сказал, что оригинальные фотографии актрисы являются редкостью. "Они представляют собой великолепные изображения Монро — зарождающейся звезды, и высоко ценятся коллекционерами", — заявил он.

Торги стартуют с 1000 долларов за снимок, не считая одной особенной фотографии. На ней Монро позирует полуобнаженной, снимок собственноручно подписан основателем журнала Playboy Хью Хефнером. Желающие стать обладателями фотографии, сделанной Эрлом Мораном, должны заплатить за нее 4000 долларов.

Несмотря на то что фотография была сделана в 1946 году, журнал Playboy опубликовал ее только в 1987-м — в ознаменование 25-й годовщины смерти американской актрисы. Мэрилин Монро украсила обложку журнала в 1953 году, однако Хефнер никогда лично с ней не встречался. В 1992-м он заплатил 75 тысяч долларов, чтобы быть похороненным возле ее склепа на Вествудском кладбище.