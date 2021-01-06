SIPA/Scanpix
Foto: SIPA/Scanpix/LETA

Американский рэпер и продюсер Доктор Дре (Dr. Dre, Андре Ромелл Янг) попал в реанимацию. Об этом сообщает TMZ.

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55-летнего музыканта госпитализировали в Лос-Анджелесе с аневризмой головного мозга. Сейчас врачи оценивают состояние пациента как стабильное. Тем не менее, источники издания утверждают, что врачи пока не могут понять, что вызвало кровотечение.

Доктор Дре участвует в тяжелом бракоразводном процессе. Его бывшая жена Николь требует от рэпера два миллиона долларов в месяц и 5 миллионов долларов на оплату услуг адвоката. Дре утверждает, что и так оплачивает все ее расходы, а гонорары адвокату считает возмутительными, поскольку юристы работали над этим делом всего несколько месяцев.

Пара находилась в браке 24 года. В браке у пары родились два ребенка, которые уже достигли совершеннолетия.

Состояние 55-летнего Доктора Дре оценивается в 800 миллионов долларов. Доктор Дре прославился как участник гангста-рэп-группы N.W.A. После ее распада в 1990-х он начал сольную карьеру, а также основал собственный лейбл Aftermath Entertainment. В 2018 году Доктор Дре вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых рэперов в мире по версии Forbes.

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Source

Lenta.ru

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Lenta.ru
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