В шоу Comment Out мы не участвовали. Анатолий Кучерена мои интересы не представляет. По словам его компании комментарий в интернете - фейк. Решение о разводе моё. Мысли начались задолго до написания романа «Текст». Всё-таки над отношениями нужно работать обоим. Интервью я не даю. Никому. И уж тем более никогда не дам за деньги. Можете перестать, пожалуйста, звонить? Телефон разряжается )))) Спасибо. Всем хорошего вечера! 💋✨ . Пы сы: размер обуви 36. Ракурс-подлец ))))

