Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым. Пост на эту тему она опубликовала в Instagram.

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Артистка опровергла новость о том, что заявление о ее расставании с комиком было розыгрышем, сделанным в рамках шоу Comment Out. Звезда также отрицает, что ее интересы в ходе бракоразводного процесса будет представлять адвокат Анатолий Кучерена.

"Решение о разводе мое. Мысли начались задолго до написания романа "Текст". Все-таки над отношениями нужно работать обоим", — написала Асмус.

Ранее ведущий YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони сообщил, что развод звезд был розыгрышем. "Да, разумеется, они участвовали в проекте! И здорово, что этот веселый розыгрыш и дружеская подколка так интересно взбудоражила медийное пространство", — сказал он. В ответ Харламов обвинил Маркони в попытке пропиарить свою передачу за счет чужого развода.

О разводе с Харламовым Асмус написала 22 июня в Instagram. Пара поженилась в 2013 году.