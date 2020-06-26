Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым. Пост на эту тему она опубликовала в Instagram.
Артистка опровергла новость о том, что заявление о ее расставании с комиком было розыгрышем, сделанным в рамках шоу Comment Out. Звезда также отрицает, что ее интересы в ходе бракоразводного процесса будет представлять адвокат Анатолий Кучерена.
"Решение о разводе мое. Мысли начались задолго до написания романа "Текст". Все-таки над отношениями нужно работать обоим", — написала Асмус.
Ранее ведущий YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони сообщил, что развод звезд был розыгрышем. "Да, разумеется, они участвовали в проекте! И здорово, что этот веселый розыгрыш и дружеская подколка так интересно взбудоражила медийное пространство", — сказал он. В ответ Харламов обвинил Маркони в попытке пропиарить свою передачу за счет чужого развода.
О разводе с Харламовым Асмус написала 22 июня в Instagram. Пара поженилась в 2013 году.
View this post on Instagram
В шоу Comment Out мы не участвовали. Анатолий Кучерена мои интересы не представляет. По словам его компании комментарий в интернете - фейк. Решение о разводе моё. Мысли начались задолго до написания романа «Текст». Всё-таки над отношениями нужно работать обоим. Интервью я не даю. Никому. И уж тем более никогда не дам за деньги. Можете перестать, пожалуйста, звонить? Телефон разряжается )))) Спасибо. Всем хорошего вечера! 💋✨ . Пы сы: размер обуви 36. Ракурс-подлец ))))