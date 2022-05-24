"Решили? Так убирайте его!" Что Раймонд Паулс думает о сносе памятника в Парке победы

"Про войну я уже сказал, не спрашивайте моего мнения", – ответил Паулс в разговоре с Privātā Dzīve. И рассказал, что он думает об инициативе сноса памятника в Парке победы.

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По мнению композитора, вокруг этого вопроса поднят слишком большой шум.

"Хочу сказать лишь одно - во Второй мировой войне погибли миллионы. Нужен компромисс, чтобы не терять память об этом. Шум очень большой. Решили? Так убирайте его! Зачем нас спрашиваете? - ответил изданию Паулс. - Это не тот вопрос, который надо решать годами. Но есть один момент, о котором стоит подумать. Оккупация - одно дело, другое - десятки миллионов погибших. Это ужасно, и из уважения к погибшим необходимо найти способ не потерять память о них".