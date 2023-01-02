Режиссер Дмитрий Крымов госпитализирован с ожогом 50% тела. Он собирался ставить спектакль в Риге

Известный российский режиссер был госпитализирован после пожара в нью-йоркской квартире. Пожар случился в новогоднюю ночь, и режиссер чуть не погиб. Об этом сообщает таблоид Daily Star и издание "Московский комсомолец".

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Вместе с Крымовым пострадала и его жена Инна, но ее уже выписали. Ее супруг остается в больнице с ожогами 50% тела, сообщают СМИ.

Критик Маша Насардинова сообщила, что режиссер также отравился угарным газом.

В начале российского вторжения в Украину Крымов находился в Филадельфии, где репетировал "Вишневый сад" в местном театре Wilma. Режиссер заявил, что не считает возможным свое возвращение в Россию. Он неоднократно высказывался против войны.

Летом Дмитрий Крымов рассказал, что собирается поставить спектакль в Новом рижском театре и что в нем будет участвовать Чулпан Хаматова.