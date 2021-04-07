Режиссер "Лиги справедливости" угрожал Галь Гадот

Режиссера "Лиги справедливости" Джосса Уидона обвинили в угрозах актрисе Галь Гадот, исполнявшей роль Чудо-женщины. Подробности скандалов, развернувшихся на съемочной площадке супергеройского блокбастера, раскрыл The Hollywood Reporter со ссылкой на различные источники.

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Уидон, пришедший на съемочную площадку "Лиги справедливости" на смену Заку Снайдеру, внес в ленту множество изменений, которые не понравились актерам. Гадот, в частности, обнаружила, что ее персонаж становится куда более агрессивным и чаще прибегает к насилию, чем в боевике "Чудо-женщина". Актриса переживала, что такая резкая перемена повредит ее следующему фильму "Чудо-женщина 1984". По словам источника, Гадот хотела сохранить целостность своей героини. Она выразила беспокойство относительно этого руководству Warner Bros.

Уидон, как отмечают источники, при этом давал Гадот реплики, которые ей не нравились, угрожал ее карьере и унижал при ней режиссера "Чудо-женщины" Пэтти Дженкинс. Один из собеседников журнала вспомнил, как Уидон хвастался, что собирается поставить актрису на место: "Он сказал ей, что он тут сценарист, и что ей следует заткнуться и читать реплики, и что он может сделать так, чтобы она выглядела невероятно нелепо в этом фильме".

Конфликт якобы закончился тем, что Гадот и Дженкинс обратились за помощью к руководству Warner Bros. При этом актриса заявила, что все их неурядицы с режиссером были улажены.

Помимо этого, исполнивший роли Киборга чернокожий актер Рэй Фишер рассказал, что топ-менеджеры студии DC Films призвали сделать его персонаж более радостным, поскольку опасались ставить "озлобленного чернокожего" в центр сюжета блокбастера.

В феврале 2021-го звезды "Баффи — истребительница вампиров" обвинили Уидона, создавшего сериал, в эмоциональном насилии и жестокости на съемках.

Производство "Лиги справедливости", выпущенной в 2017 году, сопровождалось проблемами. Сценарий фильма подвергся многочисленным изменениям до и во время производства. В мае 2017 года Зак Снайдер объявил, что слагает с себя полномочия режиссера "Лиги справедливости". Заканчивать фильм поручили Джоссу Уидону, автору "Мстителей" и сериала "Светлячок". В итоге картина стала кассовым провалом.