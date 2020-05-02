ВГРТК приняло решение снять с эфира телеканала "Россия 24" выпуск авторской программы режиссера Никиты Михалкова "Бесогон ТВ". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова.

По словам режиссера, в пятницу, 1 мая, состоялся выход нового выпуска программы "Бесогон ТВ" "У кого в кармане государство?"

"После этого руководство ВГТРК сообщило мне, что ни в субботу, ни в воскресенье повторов не будет, то есть передача снята с эфира", — сказал Михалков.

На сайте телепередачи указывается, что в новом выпуске "Михалков предлагает поговорить о том, как может измениться мир после пандемии Covid-19", а также почему вокруг коронавируса нового типа "постоянно возникают конспирологические теории и спекуляции".