Режиссер Роман Виктюк умер после заражения коронавирусом

Известный театральный режиссер Роман Виктюк, народный артист Украины и народный артист России, умер после заражения коронавирусом, сообщает ТАСС. Его творческая карьера началась во Львовском театре драмы с постановки пьесы Райниса "Вей, ветерок!" на украинской мове.

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Театральному деятелю было 84 года. В конце октября он попал в реанимацию, так как у него обнаружили COVID-19. Изначально его поместили в отделение второй терапии, однако затем состояние режиссера ухудшилось, и его перевели в реанимацию.

Роман Григорьевич Виктюк — российский и украинский театральный режиссер, педагог, художественный руководитель Театра Романа Виктюка.

Его творческая карьера началась во Львовском театре драмы с постановки пьесы Райниса "Вей, ветерок!". "Я играл на украинской мове страстного Улдиса, который срывает веночек с невинной Байбы, - рассказывал Роман Григорьевич о той работе в интервью Delfi. - Надо заметить, наши парубки играли пьесу в моей транскрипции, далеко не по Райнису, но с такой свободой и взлетом, так почувствовали вольнолюбивую душу латышей, с которыми у моей родины Западной Украины столько общего – нас одинаково "освободили" на танках в 39-м, мы одинаково попали в социализм и одинаково от него избавились. Я до сегодняшнего дня люблю эту пьесу и эту роль, и с радостью езжу на гастроли в Ригу".