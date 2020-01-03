Рианна поучаствовала в откровенной съемке для рекламы нижнего белья

Американская певица и создательница бренда Savage x Fenty Рианна выпустила новую коллекцию нижнего белья ко Дню святого Валентина в коллаборации с дизайнером Адамом Селманом. Об этом сообщается на официальной странице Savage x Fenty в Instagram.

Для рекламы запуска линейки исполнительница сама поучаствовала в откровенной фото- и видеосъемке. На кадрах, опубликованных на фан-страницах Рианны в Instagram, знаменитость позирует в алом блестящем бюстгальтере с белыми вставками в неоновом свете. Кроме того, на исполнительнице надеты чулки и трусы в тон, а в руках она держит пуховик красного оттенка.

Помимо Рианны в съемке приняли участие американская модель Адесува Айгеви, пуэрто-риканская топ-модель Джоан Смоллс, американская фотомодель Фиффани Луу, плюс-сайз модель Парома Элсессер (Paloma Elsesser) и сам Адам Селман.

Автором фотосессии выступил Деннис Лейпольд, который ранее неоднократно снимал косметические и бельевые коллекции бренда Savage.

Это не первый раз, когда певица принимает участие в съемках для своей марки. Так, в декабре 2019 года Рианна показала откровенное видео, на котором она позировала в золотистом купальнике. На кадрах Рианна в очках в стиле 1990-х стоит на фоне растений и красит губы золотым блеском из новой коллекции косметики Trophy Wife Life бренда Fenty Beauty.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Rihanna for @savagexfenty 🔥 Публикация от RIHANNA LEGION (@ririlegion) 2 Янв 2020 в 4:55 PST



