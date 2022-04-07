Рианна вошла в список богатейших женщин мира. Кто в нем еще?

Издание Forbes обновило ежегодный список самых богатых женщин мира. В рейтинг 2022 года вошли 327 - на одну меньше, чем год назад. И их доля в общем списке невелика - в целом в мире насчитывается 2668 миллиардеров.
Общее состояние этих 327 женщин издание оценило в 1,56 триллиона долларов.
Большинство из них (226) — унаследовали богатство, в том числе и лидеры рейтинга: наследница L'Oréal Франсуаза Бетанкур Мейерс, наследница Walmart Элис Уолтон и Джулия Кох, унаследовавшая долю в Koch Industries, когда ее муж Дэвид Кох умер в 2019 году. Самая богатая из дебютанток списка также является наследницей - это Рената Келлнерова из Чехии и ее четверо детей, получившие в наследство активы в размере около 16,6 миллиарда долларов после смерти Петра Келлнера при крушении вертолета в марте 2021 года.
101 женщина из списка сделали себя сами, они основали или стали соучредителями компаний. Среди них владелица многопрофильного холдинга Hendricks Holding Company Дайан Хендрикс, соучредительница Gap Дорис Фишер и владелица букмекерской онлайн-конторы Bet365 Дениз Коутс.
Также в 2022 году в список вошла Рианна. Певица была признана Forbes долларовым миллиардером в августе прошлого 2021 года, на тот момент ее состояние оценивалось в 1,7 миллиарда долларов, из которых 1,4 миллиарда ей принес бренд Fenty Beauty, где Рианна владеет 50%.
Больше всего женщин-миллиардеров в США — 90, затем идет Китай - 63 (11 из них из Гонконга) и Германия (35).
А вот первая десятка рейтинга:
1. Франсуаза Бетанкур-Майерс
Состояние: $74,8 млрд
Источник состояния: L'Oréal
Страна: Франция
2. Элис Уолтон
Состояние: $65,3 млрд
Источник состояния: Walmart
Страна: США
3. Джулия Кох
Состояние: $74,8 млрд
Источник состояния: Koch Industries
Страна: США
4. Маккензи Скотт
Состояние: $43,6 млрд
Источник состояния: Amazon
Страна: США
5. Жаклин Марс
Состояние: $31,7 млрд
Источник состояния: сладости, корма для животных
Страна: США
6. Джина Райнхарт
Состояние: $30,2 млрд
Источник состояния: горнодобыча
Страна: Австралия
7. Мириам Адельсон
Состояние: $27,5 млрд
Источник состояния: казино
Страна: США
8. Сюзанна Клаттен
Состояние: $24,3 млрд
Источник состояния: BMW, фармацевтика
Страна: Германия
9. Айрис Фонтбона
Состояние: $22,8 млрд
Источник состояния: горнодобыча
Страна: Чили
10. Эбигейл Джонсон
Состояние: $21,2 млрд
Источник состояния: управление капиталом
Страна: США