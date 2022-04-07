Рианна вошла в список богатейших женщин мира. Кто в нем еще?

Издание Forbes обновило ежегодный список самых богатых женщин мира. В рейтинг 2022 года вошли 327 - на одну меньше, чем год назад. И их доля в общем списке невелика - в целом в мире насчитывается 2668 миллиардеров.

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Общее состояние этих 327 женщин издание оценило в 1,56 триллиона долларов.

Большинство из них (226) — унаследовали богатство, в том числе и лидеры рейтинга: наследница L'Oréal Франсуаза Бетанкур Мейерс, наследница Walmart Элис Уолтон и Джулия Кох, унаследовавшая долю в Koch Industries, когда ее муж Дэвид Кох умер в 2019 году. Самая богатая из дебютанток списка также является наследницей - это Рената Келлнерова из Чехии и ее четверо детей, получившие в наследство активы в размере около 16,6 миллиарда долларов после смерти Петра Келлнера при крушении вертолета в марте 2021 года.

101 женщина из списка сделали себя сами, они основали или стали соучредителями компаний. Среди них владелица многопрофильного холдинга Hendricks Holding Company Дайан Хендрикс, соучредительница Gap Дорис Фишер и владелица букмекерской онлайн-конторы Bet365 Дениз Коутс.

Также в 2022 году в список вошла Рианна. Певица была признана Forbes долларовым миллиардером в августе прошлого 2021 года, на тот момент ее состояние оценивалось в 1,7 миллиарда долларов, из которых 1,4 миллиарда ей принес бренд Fenty Beauty, где Рианна владеет 50%.

Больше всего женщин-миллиардеров в США — 90, затем идет Китай - 63 (11 из них из Гонконга) и Германия (35).

А вот первая десятка рейтинга:

1. Франсуаза Бетанкур-Майерс

Состояние: $74,8 млрд

Источник состояния: L'Oréal

Страна: Франция

2. Элис Уолтон

Состояние: $65,3 млрд

Источник состояния: Walmart

Страна: США

3. Джулия Кох

Состояние: $74,8 млрд

Источник состояния: Koch Industries

Страна: США

4. Маккензи Скотт

Состояние: $43,6 млрд

Источник состояния: Amazon

Страна: США

5. Жаклин Марс

Состояние: $31,7 млрд

Источник состояния: сладости, корма для животных

Страна: США

6. Джина Райнхарт

Состояние: $30,2 млрд

Источник состояния: горнодобыча

Страна: Австралия

7. Мириам Адельсон

Состояние: $27,5 млрд

Источник состояния: казино

Страна: США

8. Сюзанна Клаттен

Состояние: $24,3 млрд

Источник состояния: BMW, фармацевтика

Страна: Германия

9. Айрис Фонтбона

Состояние: $22,8 млрд

Источник состояния: горнодобыча

Страна: Чили

10. Эбигейл Джонсон

Состояние: $21,2 млрд

Источник состояния: управление капиталом

Страна: США