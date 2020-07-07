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Самый неизвестный битл
Ринго Старру - 80. В чем уникальность самого старшего битла?
Foto: AP/Scanpix/LETA

80-летие Ринго Старра 7 июля - прекрасный повод бросить взгляд на личность, имидж и наследие музыканта, проведшего всю жизнь в тени своих более талантливых, более известных и более популярных собратьев по великой группе.

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Старр первым из "Битлз", живых или мертвых, переваливает порог девятого десятилетия. 80 лет - возраст, как кажется, немыслимый, не укладывающийся в сознании для музыканта группы, весь смысл существования которой в течение длительного времени состоял в создании и утверждении пафоса молодежной культуры.

Ринго - уникальный персонаж в истории рок-музыки. По давно сложившемуся и кажущемуся непререкаемым всеобщему мнению, его творческий вклад в наследие "Битлз" минимален. Да и в группу он попал много позже остальных и чуть ли не случайно. Однако величие и роль "Битлз" в культуре таковы, что даже и Ринго находится в пантеоне величайших звезд, пользуется универсальной любовью, уважением и признанием, выразившимся в том числе и присуждением ему рыцарского титула.

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Вот несколько расхожих фактов и теорий - с их подтверждением или опровержением - о жизни и творчестве сэра Ринго.

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BBC News Русская служба:

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Самый неизвестный битл

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BBC News Русская служба

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BBC News Русская служба
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