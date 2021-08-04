Риз Уизерспун - самая богатая актриса мира

Риз Уизерспун, известная по фильмам "Жестокие игры" и "Блондинка в законе", была названа самой богатой актрисой мира. Об этом сообщает Forbes.

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В настоящее время состояние артистки оценивается в 400 миллионов долларов. Ранее она продала свою продюсерскую компанию Hello Sunshine за 900 миллионов долларов. Студия занималась такими популярными проектами, как "И повсюду тлеют пожары", "Большая маленькая ложь" и "Исчезнувшая".

Уизерспун также остается одной из самых высокооплачиваемых звезд в киноиндустрии. За один эпизод сериала она получает не менее 1 миллиона долларов. Она также выступает в качестве продюсера и получает большие гонорары за съемки в рекламе компании Crate & Barrel, которая занимается дистрибуцией мебели и предметов интерьера от европейских производителей.

В прошлом году Forbes назвал самой высокооплачиваемой актрисой мира Софию Вергару. За 2020 год она заработала 43 миллиона долларов. Кроме того, в тройку вошли Анджелина Джоли и Галь Гадот.