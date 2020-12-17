Робби Уильямс едва не погиб из-за морепродуктов
Foto: Vida Press

Британского поп-певца Робби Уильямса едва не убили морепродукты. Об этом сообщает Mirror.

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46-летний артист рассказал, что из-за переизбытка рыбы в рационе у него случилось отравление ртутью. Врачи сказали, что его пристрастие к осьминогам, кальмарам и тунцу могут привести к раку кожи и заболеваниям легких. При этом исполнитель не подозревал о своих проблемах со здоровьем, пока не сдал анализ крови.

"Я ел рыбу дважды в день, и у меня было самое сильное отравление ртутью, которое когда-либо видел доктор", — рассказал Уильямс. Он пошутил, что обрадовался тому, что смог побить рекорд по уровню ртути в организме.

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Source

Lenta.ru

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Lenta.ru
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