Роберт Паттинсон заразился коронавирусом и прервал съемки "Бэтмена"
Foto: AP/Scanpix

Британский актер Роберт Паттинсон сдал тест на коронавирус, который оказался положительным, в результате чего съемки новой части франшизы "Бэтмен" снова были прерваны, сообщает The Deadline.

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Сейчас съемки фильма проходят в Лондоне. Как пояснили в киностудии The Warner Bros., исполняющий главную роль актер был изолирован в соответствии с действующими правилами, а съемки временно приостановлены.

Других подробностей в киностудии не рассказали, объяснив это защитой личной жизни актеров.

Съемки нового фильма популярной франшизы начались в январе 2020 года в Великобритании, однако были приостановлены в марте на фоне пандемии коронавируса. На тот момент режиссер и продюсер фильма Мэтт Ривз сообщал, что отснята уже четверть материала. Съемки фильма возобновились лишь недавно. Премьера кинокартины в США запланирована на 1 октября 2021 года.

О том, что Паттинсон утвержден на роль Бэтмена в новой трилогии о приключениях миллиардера из Готэм-Сити Брюса Уэйна, стало известно в мае 2019 года. Кинокомпания Warner Bros выбирала между Паттинсоном и английским актером Николасом Холтом ("Толкин", "Люди Икс").

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Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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