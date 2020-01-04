Род Стюарт вместе с сыном арестован за дебош на детском празднике
Foto: Род Стюарт

Рок-звезда 1970-90-х Род Стюарт подрался с охранником на детской вечеринке, сообщает Mirror.

74-летний музыкант отдыхал с 39-летним сыном во Флориде, на курорте Палм-Бич. Инцидент произошел после того, как Стюарты и их друзья попытались проникнуть на частную детскую вечеринку. Конфликт с охранником мероприятия привел к потасовке, в которой пострадал работник курорта. После чего гости и охрана вызвали полицию для усмирения разбушевавшегося музыканта.

На рок-музыканта и его окружение был составлен административный протокол, 5 февраля они должны предстать перед судом, несмотря на принесенные извинения работникам курорта.

Род Стюарт входит в число самых продаваемых певцов: с начала карьеры продано около 120 миллионов записей его песен. Британец занял 17-е место в списке самых успешных артистов в истории по результатам американского хит-парада Billboard Hot 100.

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