Родители певицы Жанны Фриске отсудили у ее вдовца, телеведущего Дмитрия Шепелева, 7 млн рублей (85 тысяч евро), сообщает "Московский комсомолец".

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Суд вынес решение о том, что шоумен должен выплатить Ольге и Владимиру Фриске треть от задолженности, которую с них взыскали в пользу благотворительной организации "Русфонд".

Эта организация выделяла средства на лечение певицы. После того, как родители погасили полностью задолженность в размере 21 млн рублей, они потребовали, чтобы Шепелев, с которым остался жить его сын от Фриске Платон (мальчик является законным наследником певицы), вернул им треть этой суммы — 7 млн рублей.