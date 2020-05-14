Родные Заворотнюк передали клетки ее опухоли ученым

Биолог Александр Макаров во время совещания по вопросам развития генетических технологий в России в докладе президенту Владимиру Путину рассказал о новой генной вирусной терапии.

Эту терапию испытывывают на добровольцах в терминальной стадии онкологических заболеваний. По словам биолога, особенно хорошо результаты видны в случае глиобластомы — злокачественной опухоли, которая нередко поражает артистов и деятелей культуры.

"Анастасия Заворотнюк борется с этим заболеванием. И мы тоже пытаемся принимать в этом участие. Нам родные передали клетки ее опухоли, мы их размножили и уже подобрали вирусы, которые убивают эти клетки", — рассказал он.

Ученый уточнил, что состояние здоровья Заворотнюк не настолько тревожное, чтобы применять эту технологию.

Летом 2019 года в СМИ стали появляться публикации о возможной опухоли мозга у Анастасии Заворотнюк. Официального подтверждения этой информации ни от актрисы, ни от ее родственников не было.