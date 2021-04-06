Родные Заворотнюк рассказали, что врачи подарили ей "вторую жизнь"

Семья актрисы Анастасии Заворотнюк рассказала подробности о ее состоянии. Близкие поблагодарили врачей за то, что они смогли подарить артистке "вторую жизнь".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

3 апреля Заворотнюк отмечала юбилей — ей исполнилось 50 лет. Близкие рассказали, что в адрес актрисы пришло большое количество поздравлений. Семья Заворотнюк отмечает: это дает огромную силу и помогает двигаться вперед.

На странице в Instagram, посвященной актрисе, выражается огромная благодарность людям, которые последние два года совершают "настоящие рукотворные чудеса". Судя по всему, речь идет о врачах. Отмечается, что они подарили Заворотнюк "вторую жизнь".

О том, что у актрисы онкология, стало известно в мае 2020 года. На протяжении долгого времени Анастасия Заворотнюк не появляется на публике. Близкие актрисы редко рассказывают что-либо об артистке.