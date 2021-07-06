Рокки, Рэмбо и художник. Сильвестру Сталлоне - 75

6 июля актер культовых боевиков Сильвестр Сталлоне празднует юбилей. Портал DELFI собрал несколько интересных фактов о жизни актера.

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1. Бабушка из Одессы. Всем известно, что Сильвестр Сталлоне имеет итальянские корни, но его бабушка по материнской линии жила в Одессе. Роза Гитель Лабович жила на Старопортофранковской улице, а в 1888 году уехала с семьей в США. Мать актера Жаклин родилась в Вашингтоне в 1921 году. Что интересно, мать Сталлоне нередко приезжала на родину и актер давно планировал поехать вместе с ней, однако плотный съемочный график так и не позволил этому случиться.

2. Мерседес за "Рокки". "Рокки" - один из самых знаменитых фильмов Сталлоне. Актер рассказывал, что когда когда он увидел полностью готовый вариант фильма, он сказал продюсерам, что кинолента соберет 100 млн долларов. Продюсеры ответили: "Если фильм действительно принесет такие деньги, мы купим тебе любую машину, какую ты захочешь". Так Сталлоне получил Mercedes 450 SEL. Роль в этом фильме актер по-настоящему любит и называет ее самой честной своей актерской работой: "Я продолжаю повторять себе: я больше и лучше, чем Рокки. Но, конечно, это не так. Я хотел бы быть хотя бы наполовину таким, как он". К слову, сценарий фильма Сталлоне написал сам, заперевшись в комнате без окон.

3. Спортзал из мусора. Сталлоне увлекался спортом с детства, но денег на посещение спортзала в семье не было. В результате, будущий актер приспосабливал разные тяжелые предметы со свалки под силовые снаряды. Недавно в своем Instagram Сталлоне опубликовал старое архивное фото, на котором он держит над головой мужчину. На фотографии актеру всего 19 лет. "Смешно, но когда я не мог пойти в тренажерный зал, я поднимал что угодно, лишь бы потренироваться. Безумие, правда?", - подписал пост Сталлоне.



4. Мечта стать художником. В юности Сталлоне хотел стать художником и даже прошел обучение в Швейцарии. С тех пор, на протяжение уже 50 лет он серьезно занимается живописью. Актеру удалось стать профессионалом и теперь его картины стоят не меньше, чем его гонорары в кино. Кроме того, актер выставляется по всему миру. Например, в 2013 году его работы выставлялись в Русском музее в Санкт-Петербурге.

5. Плохое поведение. В школьные годы актер был настоящим сорванцом и не отличался примерным поведением. Это привело к тому, что он был исключен из десяти разных школ.

6. Сталлоне - левша. Сталлоне родился левшой. При этом правой рукой он орудует так же ловко, научившись этому навыку во время занятий спортом.

7. Рекордсмен "Золотой малины". Среди всех актёров-мужчин он получил наибольшее число номинаций на антипремию "Золотая малина", тем самым возглавив анти-рейтинг знаменитых актеров, которые удостоились такой "чести".