Роман Абрамович просит влиятельных друзей одолжить ему денег

Российский миллиардер Роман Абрамович, активы которого оказались заморожены из-за санкций, просит в долг у влиятельных американских и британских друзей, сообщает Page Six.

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По данным издания, деньги необходимы, чтобы оплачивать работу персонала на яхтах и поддерживать суда на плаву - это обходится в 750 тысяч долларов еженедельно.

По словам источника Page Six, Абрамович уже обращался в том числе к голливудскому продюсеру и режиссеру Бретту Ратнеру и семье Ротшильдов, однако получил отказ. "Вероятно у них нет этой суммы наличными, но скорее всего, они просто опасаются последствий", - заявил инсайдер.

Изданию не удалось связаться с семьей Ротшильдов, а Ратнер на запрос о комментарии ответил отказом. Представители Абрамовичи также не ответили Page Six, однако российские СМИ получили комментарий. "Господин Абрамович ни у кого, включая этих людей, не просил никаких средств", — завили представители миллиардера.

По данным Bloomberg, состояние Абрамовича оценивается в 14,3 миллиарда долларов, однако в начале марта все его активы были заморожены в рамках антироссийских санкций.